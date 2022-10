A Plague Tale: Requiem è il gioco più atteso di ottobre 2022

Entriamo nel pieno dell'autunno con un altro mese che si presenta decisamente ricco: ottobre porta con sé una notevole quantità di titoli interessanti, tra i quali tuttavia sembra emergere con forza un gioco in particolare, ovvero A Plague Tale: Requiem, che si afferma come gioco più atteso di ottobre 2022, sia da parte della redazione che dei lettori di Multiplayer.it. D'altra parte, la cosa non stupisce più di tanto: il primo capitolo di Asobo Studio è stato una grande sorpresa in grado di conquistare tutti con una particolare ambientazione costruita con cura, personaggi carismatici e un gameplay ibrido coinvolgente, dunque è chiaro come il seguito sia ora uno dei giochi più attesi in assoluto di quest'anno. C'è comunque davvero di tutto in arrivo nelle prossime settimane e ottobre si prospetta davvero come uno dei mesi più interessanti di questo 2022, raccogliendo nuovi titoli, seguiti attesissimi e rilanci vari. Anche dal punto di vista della tipologia di produzioni e dei generi stessi, si assiste a un assortimento veramente notevole, dunque ci sarà veramente di che divertirsi nei prossimi giorni. Del resto, si tratta dell'avvio di un periodo che si prospetta sempre particolarmente vivace per i videogiochi, ovvero quello pre-natalizio: nonostante anche quest'anno sia stato costellato da rinvii e ritardi vari, da qui fino alle vacanze natalizie arriveranno veramente molte novità.

Il più atteso dalla redazione Mario + Rabbids: Sparks of Hope è uno dei più attesi di ottobre per la redazione È emerso un discreto testa a testa durante la votazione interna alla redazione di Multiplayer.it, anche se alla fine il vantaggio si è rivelato visibile, con A Plague Tale: Requiem a rappresentare il gioco più atteso di ottobre 2022. Il nuovo capitolo dell'affascinante avventura fantasy ad ambientazione storica di Asobo è sicuramente tra i titoli più attesi dell'anno, almeno da tutti coloro che hanno avuto modo di giocare al primo capitolo. Non vediamo l'ora di ritrovare Amicia e Hugo all'interno del loro mondo medievale così inquietante ma anche fascinoso, dunque il risultato era scontato e l'appuntamento è fissato per il 18 ottobre. Tuttavia, la seconda posizione è arrivata davvero a un soffio dal traguardo e si tratta di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, effettivamente uno dei titoli di maggiore rilievo per Nintendo Switch, anche in questo caso un secondo capitolo che punta ad evolvere una base già ottima. Da questo punto di vista, la coppia di testa ha diverse caratteristiche in comune, a ben vedere: in entrambi i casi si tratta di secondi capitoli di giochi arrivati un po' in sordina, ma che hanno poi conquistato pubblico e stampa, ed entrambi tentano di migliorare ed evolvere delle strutture di base che si sono già dimostrate ben congegnate, ma ovviamente passibili di ulteriori aggiunge e arricchimenti. Scorn potrebbe essere un'interessante sorpresa di ottobre In terza posizione c'è un altro gioco Nintendo Switch, che anche questo ottobre promette di offrire parecchie novità interessanti: si tratta di Bayonetta 3, l'attesissimo action di PlatinumGames che arriva finalmente dopo anni di attesa, con la sicurezza di proporre un'altra fantastica dose di azione serrata e stilosa. A proposito di stile, subito al di fuori del podio troviamo Scorn in quarta posizione: il gioco di Ebb Software dichiaratamente ispirato alle atmosfere e alle illustrazioni di H.R. Giger si sta dimostrando sempre più interessante, chiarendosi maggiormente e rivelandosi come una sorta di avventura grafica più che di action o FPS come si poteva pensare inizialmente.