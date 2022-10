Bayonetta 3: Jennifer Hale sostituisce Hellena Taylor come voce della protagonista

PlatinumGames ha confermato in via ufficiale la sostituzione dell'attrice scelta per doppiare la protagonista in Bayonetta 3, con Jennifer Hale al posto di Hellena Taylor nel ruolo di Bayonetta in questo terzo capitolo della serie.

La cosa non è nuova, visto che la stessa Hellena Taylor aveva fatto capire di essere stata sostituita per il ruolo della strega in Bayonetta 3, ma ora arriva la conferma ufficiale da parte di PlatinumGames, che ha spiegato anche i motivi della decisione presa per questo terzo capitolo.

"Varie circostanze coincidenti hanno reso difficile per Hellena Taylor riprendere il suo ruolo", ha riferito il director Yusuke Miyata, riferendosi ad altri impegni dell'attrice nello stesso periodo.

Bayonetta 3, una scena del gioco

"Abbiamo allora effettuato un casting per trovare la nuova voce di Bayonetta e abbiamo infine offerto il ruolo a Jennifer Hale, che abbiamo considerato da subito perfettamente corrispondente al personaggio".

Per quanto riguarda le eventuali preoccupazioni per un cambio repentino al terzo capitolo, Miyata ha voluto rassicurare tutti: "Capisco i dubbi di alcuni fan sul cambio della voce a questo punto della serie, ma la performance di Jennifer è molto al di là di quello che avremmo potuto immaginare. Sono sicuro che il suo modo di rappresentare Bayonetta supererà anche le aspettative dei fan".

In ogni caso, la voce originale in giapponese è rimasta la stessa, con Atsuko Tanaka ancora a interpretare il ruolo di Bayonetta fin dal primo capitolo. Ricordiamo che Bayonetta 3 è ormai vicino all'uscita, fissata per il 28 ottobre 2022, ed è tornato a mostrarsi con un nuovo e lungo trailer gameplay al Nintendo Direct dello scorso settembre.