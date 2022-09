Bayonetta 3 si mostra in un nuovo e lungo trailer gameplay dal Nintendo Direct

Bayonetta 3 è tornato a mostrarsi con un nuovo e lungo trailer del gameplay che mostra oltre 7 minuti di gioco vero e proprio, tra momenti d'azione e scene d'intermezzo, a svelare diverse cose di questo attesissimo nuovo capitolo, tra nuovi personaggi e meccaniche di gioco.

Come sappiamo, Bayonetta 3 è in arrivo il 28 ottobre 2022 su Nintendo Switch in esclusiva, portando con sé un'altra bella dose d'azione targata PlatinumGames. Dal trailer possiamo anche fare la conoscenza di qualche personaggio che avrà un proprio ruolo in questo capitolo, tra nemici e alleati della strega di Umbra, Bayonetta.

La protagonista si ritrova a dover proteggere il mondo dall'improvvisa invasione di armi biologiche create dall'uomo, chiamate homunculus. Nel corso della serie, Bayonetta ha combattuto prima per sé stessa e poi per gli altri, ma questa volta lotterà per salvare il mondo insieme ad alcune vecchie conoscenze: tra queste troviamo il giornalista Luka e un'altra strega di Umbra, Jeanne, e a una nuova alleata, l'apprendista strega Viola.

Ci troviamo dunque a partire per un'avventura da brividi in Bayonetta 3, in arrivo su Nintendo Switch il 28 ottobre, con questo nuovo trailer a fornire solo un assaggio del caos e della distruzione che ci troveremo a gestire sullo schermo. Nel frattempo, conosciamo già il peso del download, mentre altri dettagli possono essere tratti dallo speciale pubblicato lo scorso luglio.