Bayonetta 3: la nostra analisi dell'ultimo trailer!

Bayonetta è da sempre un nome dotato di enorme importanza per qualunque cultore degli action. La serie nata dal lucido cranio di Hideki Kamiya - concepita come una sorta di successore spirituale di Devil May Cry, dopo l'abbandono di Capcom da parte del noto director - vanta alcune delle meccaniche più stratificate e spettacolari nell'intero genere, e il suo estro si è diffuso al punto da spostare la discussione sul terzo capitolo anche al di fuori delle nicchie degli appassionati. Il titolo di cui stiamo parlando, però, non ha catturato l'attenzione generale dei videogiocatori solo per via del suo spettacolare sistema di combattimento... a oggi viene visto da molti come una sorta di "prova del nove" che PlatinumGames deve assolutamente superare, per dimostrare di essere ancora all'altezza delle aspettative dei fan. La nota software house giapponese esce infatti da un periodo piuttosto buio, ove il flop terrificante di Babylon's Fall e il prolungato silenzio sui molteplici progetti in sviluppo hanno provocato non poche preoccupazioni nella fanbase. Un gioco come Bayonetta 3, dunque, deve a tutti i costi rappresentare un ritorno di fiamma: un seguito capace di non far rimpiangere i suoi predecessori e di dimostrare come Platinum sia ancora una fucina di talenti nel panorama nipponico dello sviluppo. E per carità, l'uscita prevista per il 28 ottobre non è delle più felici dato che inserisce il gioco in un periodo a dir poco caldo per il mercato (God of War arriva poco dopo, Call of Duty praticamente in concomitanza, e vari titoli Switch importanti nello stesso periodo), ma se non altro quanto visto nel nuovo gameplay ci ha trasmesso delle sensazioni molto positive, seppur con qualche concreto dubbio legato alle novità presentate. Oggi cercheremo pertanto di analizzare l'ultimo trailer di Bayonetta 3 e di discuterne al solito con voi.

In the Bayoverse of coolness Bayonetta 3: scena iniziale in cui Bayonetta fa una strage ballando con grazia? Presente Considerando la disamina sui sistemi di combattimento fatta poco fa, potrà sembrare strano iniziare quest'articolo con una discussione sulla narrativa, ma riteniamo che sia impossibile ignorare l'elefante nella stanza dopo l'ultimo trailer, senza contare che i due Bayonetta vantano una storia più godibile di quanto ci si possa aspettare (momenti caciaroni ed eccessivi assolutamente compresi). Già il secondo capitolo, in verità, spingeva leggermente l'acceleratore sulle linee temporali alternative, ma Bayonetta 3 sembra voler partire già al massimo della velocità, con un "multiverso" confermato e una serie di stravolgimenti capaci di far impallidire il peggior romanzo sui viaggi tra le dimensioni. I primi trailer già erano sospetti: nel teaser di presentazione originale si vedeva Bayonetta all'apparenza morire, ed è da quando c'è stato il primissimo video ufficiale che la fanbase teorizza che la protagonista di questo terzo capitolo non sia la Bayonetta originale, bensì una versione cresciuta di Cereza (Bayonetta da piccola in un'altra linea temporale... vabbé è complicato). Ora questa teoria sembrerebbe confermata da un disattento tweet di Kamiya in persona (poi cancellato), e il fatto che nella descrizione del gioco e nel trailer siano confermate più "Bayonetta" alternative legate ad altri universi non fa che rafforzare il tutto. A questo curioso multiverso sarebbero poi legati anche i nuovi nemici del gioco: gli Homunculus, che, stando alla voce del buon Rodin, non sarebbero né demoni né angeli, bensì creature parzialmente umane create sulla terra. Insomma, si tratterebbe di una misteriosa armata artificiale con il solo scopo di distruggere i vari universi, per qualche motivo legata a doppio filo proprio all'esistenza della nostra strega preferita. Bayonetta 3: gli homunculus non sono stilisticamente granché, ma di certo sono pericolosi Insomma è un gran bel casino, e la narrativa videoludica di rado fa centro quando ci sono di mezzo viaggi nel tempo e dimensioni alternative. La serie Bayonetta però ha sempre avuto la capacità di far "fare il giro" alle sue assurdità, e anche questo capitolo potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa in quanto a storia. Di certo c'è un ulteriore mistero da svelare: la vera identità di Viola, una strega fresca fresca che compare nell'universo della Bayonetta/Cereza prima citata, e sembra accompagnarla durante l'avventura. A una prima occhiata questo debutto sembrerebbe rappresentare una sorta di equivalente di "Nero" in Devil May Cry: un nuovo personaggio giocabile - e giocabile lo è - con meccaniche differenti dalla protagonista classica e un legame molto importante con i personaggi primari. Considerando che la ragazza può evocare all'apparenza Cheshire - una versione demoniaca del gatto di pezza con cui Cereza giocava da piccola - e ha chiaramente delle connessioni col buon Luka (altro personaggio importante nella saga), sospettiamo che si possa trattare sia di una discendente che di un'altra versione alternativa di una delle streghe. Chissà, magari Viola non è altro che una variante di Jeanne, seppur la conferma della presenza pure della strega platinata durante il trailer ci indirizzi verso altre possibilità.