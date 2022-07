Red Bull Indie Forge: con Slitherine scopriamo come si pubblicano i giochi di strategia

Il Red Bull Indie Forge di oggi sarà molto serio. Si parlerà di truppe, di economia, di come si fanno crescere imperi, non importa se del passato o spaziali, fiorenti e potenti. In altre parole si parlerà di giochi di strategia e Marco Mottura lo farà in compagnia con dei veri e propri specialisti del genere, ovvero Slitherine Software. Il Marketing Director di questa prestigiosa etichetta, Marco Minoli, in compagnia del nostro Vincenzo Lettera, spiegherà come si pubblicano i giochi di strategia non solo sul mercato italiano, ma su quello internazionale.

Slitherine Software, infatti, è una realtà che con caparbietà si sta ritagliando uno spazio sempre più grande sul mercato internazionale. Non produce "solo" strategici complessi e apprezzati, ma maneggia anche tante licenze di spessore, che vanno da Stargate a Battlestar Galactica, passando per Warhammer e Starship Troopers. Gestire tutte queste cose e portare questo genere di nicchia su PC, ma anche su console, dunque, è un lavoro complesso, che conosceremo meglio grazie alle sagaci domande di Vincenzo Lettera e Marco Mottura.

La diretta di oggi, quindi, sarà utile per scoprire qualche altro retroscena e magari qualche informazione aggiuntiva sui giochi di Slitherine Software che arriveranno nei prossimi mesi. L'appuntamento è quindi fissato per oggi alle 16.00 sul canale Twitch di Red Bull Italia e sulle nostre pagine, non mancate!