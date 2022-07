Yomawari: Lost in the Dark, trailer rivela la data di uscita su PC, PS4 e Switch

Yomawari: Lost in the Dark ha una data di uscita ufficiale, rivelata da Nippon Ichi Software e NIS America attraverso un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile su PC, PS4 e Nintendo Switch a partire dal 28 ottobre.

Annunciato lo scorso dicembre con un teaser, Yomawari: Lost in the Dark racconta la storia di una ragazzina che si risveglia in una foresta oscura e sconosciuta, senza ricordarsi di come ci sia arrivata.

Mentre cerca una via d'uscita, si imbatte in un misterioso individuo che le rivela che è stata maledetta: per riuscire a spezzare il sortilegio dovrà ritrovare i suoi ricordi perduti esplorando le strade del suo villaggio nottetempo.

Non sarà però un'impresa semplice: orde di spiriti malvagi che vivono nell'ombra proveranno ad attaccarla e la ragazza dovrà evitarli fuggendo, nascondendosi e chiudendo gli occhi nella speranza di sopravvivere.