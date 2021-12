Yomawari 3 annunciato per PS4 e Nintendo Switch con un teaser trailer

Yomawari 3 è stato annunciato oggi da Nippon Ichi Software, il terzo capitolo nella particolare serie di action adventure ad ambientazione nipponica horror in sviluppo per PS4 e Nintendo Switch, con un primo teaser trailer visibile qui sopra.

C'è anche una data di uscita fissata per il Giappone, dove Yomawari 3 sarà disponibile dal 21 aprile 2022, mentre ulteriori informazioni verranno probabilmente rilasciate anche attraverso il sito teaser, immancabile, aperto per l'occasione da Nippon Ichi.

Yomawari 3, il primo artwork ufficiale

Non sappiamo ancora i dettagli precisi sul gioco in questione, ma l'impostazione e le atmosfere sembrano riprendere pienamente quelle viste nei capitoli precedenti.

A questa idea contribuisce anche la key art pubblicata dal team, riportata qui sopra. Diretto da Munenori Hirose, autore di Tantei Bokumetsu, Yomawari 3 ha il character design di Yu Mizokami e si presenta decisamente affascinante, così come i due capitoli che lo precedono. Entrambi sono stati peraltro raccolti in un'unica soluzione con la Yomawari: The Long Night Collection uscita su Nintendo Switch, di cui potete sapere di più leggendo la nostra recensione.

Restiamo dunque in attesa di eventuali delucidazioni sull'uscita anche in Europa di questo terzo capitolo molto interessante.