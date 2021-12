Nintendo Switch: nel 2022 arrivano i giochi del Commodore 64, da Thalamus

A quanto pare nel 2022 potremo giocare ad alcuni titoli del Commodore 64 su Nintendo Switch in maniera legale. La promessa è stata fatta tramite Twitter dal redivivo editore Thalamus, il cui nome scalderà sicuramente i cuori degli appassionati del vecchio computer a 8-bit di casa Commodore.

"Avete chiesto i giochi del Commodore 64 su Nintendo Switch. Vi abbiamo ascoltati. Continuate a seguirci. #2022 #IndieGame #IndieGameDev #Nintendo #Switch #Retro #NintendoSwitch #HashtagCluePls #NoChance"

Thalamus è nota dagli appassionati di Commodore 64 per la qualità dei suoi giochi, nonché per il primo conclamato conflitto d'interessi con la stampa di settore (fu fondata da Newsfield, la casa editrice delle riviste di videogiochi più vendute dell'epoca nel Regno Unito: Zzap!64 e Crash). Dopo anni di congelamento è tornata. Attualmente si occupa di giochi dal sapore retrò, come Cecconoid, realizzato dal grande Raffaele Cecco, nonché di edizioni rimasterizzate dei suoi vecchi giochi, come quella di Hunter's Moon.

Thalamus ha già diversi titoli pubblicati nell'eShop di Nintendo, quindi non dovrebbe avere problemi a lanciarne altri. Chissà quali giochi del C64 del suo catalogo porterà sulla piattaforma. Hawkeye? Hunter's Moon? Quedex, il capolavoro del mai troppo celebrato Stavros Fasoulas? Sanxion (sempre di Fasoulas... ma quanto è bello poterlo citare due volte in una notizia?)? Delta (indovinate chi l'ha fatto?)? Armalyte? I Creatures? C'è solo l'imbarazzo della scelta.