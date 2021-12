Dead Cells: data d'uscita del DLC The Queen and the Sea da un nuovo trailer

Il nuovo DLC di Dead Cells, The Queen and the Sea, ha una data d'uscita, annunciata da un nuovo trailer: il 6 gennaio 2022. Si tratta del contenuto che concluderà il percorso iniziato anni fa con The Bad Seed e Fatal Falls, gli altri due DLC maggiori del gioco, con cui andrà a formare una vera e propria trilogia.

Tra i nuovi contenuti spiccano un nuovo boss, che secondo gli sviluppatori sorprenderà i giocatori e dei nuovi livelli, uno dei quali è completamente differente da quanto visto finora in Dead Cells. Inoltre, concludendo il DLC si accederà a un nuovo finale.

Il filmato di annuncio della data d'uscita mostra proprio alcuni dei nuovi contenuti, compresi i due nuovi biomi, alternativi a High Peak Castle e Hand of the King.

Il primo bioma inedito si chiama The Infested Shipwreck e, come il nome fa capire, è ambientato nella carcassa di una nave naufragata piena di nemici che sembrano usciti da un libro di Lovecraft. Riusciremo a sopravvivere a questo inferno di spuntoni e trappole? Per farcela dovremo contare sulle nuove armi, tra le quali un tridente, un uncino da pirati e uno squalo (non fatevi domande ndr).

Il secondo bioma si chiama Lighthouse ed è un grosso faro, che si raggiungerà proprio dal bioma precedente. Qui bisognerà farsi strada lungo un livello costruito verticalmente, pieno di mini boss da eliminare. Riusciremo a sopravvivere?

Se ce la faremo arriveremo in cima al faro, dove si trova il nuovo boss, The Crown. Sconfiggendolo riusciremo finalmente a fuggire dall'isola e a vedere il nuovo finale.