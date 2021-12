Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition disponibile su PS4 e Xbox

Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition è disponibile a partire da oggi su PS4 e Xbox One, retrocompatibile con PS5 e Xbox Series X|S, come parte del Season Pass di Far Cry 6 ma acquistabile anche separatamente per 14,99€.

In maniera del tutto simile all'operazione che abbiamo descritto nella recensione di Far Cry 3 Classic Edition, ci troviamo di fronte a una remaster del classico sparatutto pubblicato nel 2013, uno spin-off retro-futuristico in stile anni '80.

"In Far Cry 3: Blood Dragon ti ritroverai negli anni '80, in un open world in cui la Terra è stata devastata da una guerra nucleare", si legge nel comunicato stampa di Ubisoft.

"Nei panni del Sergente Rex Colt, un nuovissimo Cyber Commando Mark IV, parteciperai a una missione per salvare l'umanità dal pericolo di un'armata di cyborg-assassini, scienziati mutati, squali metallici e Blood Dragon che sparano laser dagli occhi."

Abbiamo parlato recentemente dello sparatutto sviluppato da Ubisoft Montreal e del suo lascito nello speciale intitolato Far Cry 3 Blood Dragon: retrospettiva.

A proposito del Season Pass di Far Cry 6, il primo DLC è già disponibile: per saperne di più date un'occhiata alla nostra recensione di Vaas: Insanity.