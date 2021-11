Far Cry 6 - Vaas: Insanity, la recensione del primo, folle DLC dell'action di Ubisoft

"Ti ho mai detto qual è la definizione di follia?" Il monologo di Vaas Montenegro risuona ancora oggi nelle orecchie dei fan di Far Cry, interpretato in maniera magistrale da Michael Mando e doppiato in italiano, in maniera altrettanto magistrale, da Francesco Mei. Quelle parole segnavano la nascita del più iconico cattivo della serie di Ubisoft, ma anche di un approccio che la firma francese avrebbe adottato da quel momento in poi in maniera stabile.

Esattamente nove anni dopo, siamo ancora qui a parlarne e lo facciamo per un motivo specifico: come saprete, il Season Pass di Far Cry 6 ci metterà nei panni di tre fra i più celebri "cattivi" della serie, in altrettante avventure ambientate all'interno della loro mente. Un viaggio fra ombre inquietanti, ricordi mai svelati e paesaggi impossibili, che cominciamo a raccontare appunto con la recensione di Far Cry 6 - Vaas: Insanity.