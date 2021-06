Far Cry 3 Blood Dragon: retrospettiva

Ne è passata di acqua sotto i ponti dal primo aprile del 2013. Sembra un secolo fa, ma era esattamente la data in cui venne annunciata quella bizzarra espansione stand-alone di Far Cry 3 battezzata Blood Dragon. La data faceva presumere a un sicuro pesce d'aprile. In molti guardarono il trailer pubblicato da Ubisoft con divertimento misto a curiosità, ma senza dargli il giusto peso. Perché, si sapeva, il gioco base era ambientato nella giungla, non in un futuro distopico di fantascienza anni '80. Insomma c'erano troppi elementi che non tornavano.

La verità venne fuori piano piano nei giorni successivi grazie a molti elementi che indicavano che Far Cry 3: Blood Dragon fosse in realtà un progetto vivo e vegeto, non una semplice burla di qualche programmatore annoiato.

Furono tre gli indizi principali. Il primo era dato da alcuni screenshot trapelati in rete che ritraevano il gameplay del gioco vero e proprio. Poi arrivarono addirittura ad hackerare i server di uPlay (il servizio online di Ubisoft) e pubblicare un piccolo estratto di gioco. Infine, il gruppo che curò la colonna sonora caricò inavvertitamente (o forse no?) la soundtrack su un popolare sito di cloud musicale. Insomma, Blood Dragon era un progetto vero e ormai tanta gente non vedeva l'ora di metterci le mani sopra.

Scopriamo il perchè in queste retrospettiva di Far Cry 3: Blood Dragon.