Mario Golf Super Rush: update 1.1.0 rilasciato, ecco le novità del D1 del gioco Switch

La compagnia di Kyoto ha rilasciato l'update 1.1.0 di Mario Golf Super Rush, il gioco sportivo di Camelot disponibile da oggi su Nintendo Switch. Vediamo nel dettaglio tutte le modifiche e le novità introdotte dall'aggiornamento D1.

La patch note inglese non è ancora disponibile, ma è stata rilasciata la versione giapponese che è stata tradotta "in modo approssimativo" da NintendoLife in inglese. Ecco quanto è stato segnalato sull'update 1.1.0 di Mario Golf Super Rush:



Aggiunta un'opzione "Sì/No" per gli eventi: se si sceglie "Sì", un evento avrà luogo a intervalli regolari durante la partita

Sono state aggiunge nuove sfide "Tira dal tee" (tee è il chiodo che sostiene la pallina al primo tiro di ogni campo), "Approccio" e "Putter" (mazza dedicata al Green, l'area attorno alla buca), altre sfide possono essere ottenute dai Fire Bros nell'area di pratica in ogni città

È stata aggiunta una "lezione" per i tiri a rotazione e per contrastare il vento, altre lezioni possono essere apprese dagli Hammer Bros nell'area di pratica in ogni città

Correzioni legate alla progressione del gioco

Quando si tenta uno swing, la scritta "swing" appare a schermo

Corretto il bilanciamento per il comando di swing

Cambiamenti legati alla comparsa del nome del giocatore avversario

Lo stato di comunicazione è mostrato anche durante la partita

Sistemate le posizioni delle informazioni del personaggio mostrate durante la partita

Sistemata la produzione dei risultati

Introdotti bilanciamenti e correzioni generali

Mario Golf Super Rush

L'update 1.1.0 di Mario Golf Super Rush si occupa quindi di ripulire il gioco e ottimizzare l'esperienza sotto diversi punti di vista. Vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione di Mario Golf: Super Rush qui.

Infine, potete vedere i voti della stampa internazionale qui.