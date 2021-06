Mario Golf: Super Rush: i voti della critica sono mediamente discreti

Uscite le prime recensioni di Mario Golf: Super Rush, che pare non aver convinto pienamente la critica. La nuova esclusiva per Nintendo Switch ha ricevuto voti che vanno dal 5 al 9, con però una larga prevalenza di 7 e 8. Sostanzialmente il gioco viene descritto come riuscito, ma non certo come esaltante. È divertente, ma non entusiasmante. Soprattutto la modalità adventure non è piaciuta moltissimo.

Ma ora bando alle ciance e leggiamo l'elenco delle recensioni con relativi voti:

Video Chums - 9.1 / 10.0

Wccftech - 9 / 10.0

Hobby Consolas - 85 / 100

SECTOR.sk - 8.5 / 10.0

Game Informer - 8.3 / 10.0

Cerealkillerz - 8.1 / 10.0

God is a Geek - 8 / 10.0

Gameblog - 8 / 10

Glitched Africa - 8 / 10.0

Daily Star - 4 / 5

GameSpot - 7 / 10

TheSixthAxis - 7 / 10

Nintendo Life - 7 / 10

CGMagazine - 7 / 10.0

Geeks & Com - 7 / 10.0

IGN - 6 / 10.0

VG247 - 3 / 5

EGM - 6 / 10.0

Screen Rant - 3 / 5

GamesRadar+ - 2,5 / 5

Prima di lasciarvi vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Mario Golf: Super Rush.