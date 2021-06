Ghost of Tsushima: espansione indipendente in arrivo nel 2021 per un noto leaker

Secondo il noto leaker Spheshal_Nick, co-fondatore di XboxERA, e del membro di ResetERA KatharsisT, è in arrivo entro la fine del 2021 un'espansione di Ghost of Tsushima, il gioco d'azione open world di Sucker Punch. Questa espansione si chiamerebbe Ghost of Ikishima e sarebbe un gioco indipendente dal titolo principale uscito lo scorso anno (ovvero, non dovete possedere Tsushima per giocare a Ikishima). Inoltre, secondo quanto indicato, si tratterebbe di un'avventura per giocatore singolo.

Ikishima, ovvero "L'isola di Iki", si trova nello stretto di Tsushima: in altre parole, l'ambientazione non sarebbe la mappa che già conosciamo ma non ci porterebbe troppo lontano. I leak non hanno indicato le piattaforme di riferimento, ma è credibile che si tratti di un gioco sia per PS4 che per PS5. Ovviamente, pur vero che Spheshal_Nick (noto come Spheshal_Ed precedentemente) si è dimostrato una fonte affidabile in passato, si tratta solo di rumor e di speculazioni: per il momento Sony non ha svelato alcuna informazione riguardo a una potenziale espansione di Ghost of Tsushima.

Ghost of Tsushima: espansione in arrivo?

Basandoci sulla logica e sui trascorsi del team di sviluppo, Sucker Punch, possiamo comunque affermare che non è impossibile che ciò avvenga. Il team di sviluppo ha già dimostrato di voler supportare Ghost of Tsushima anche dopo l'uscita, rilasciando una modalità multigiocatore gratuita. Inoltre, sia nel caso di inFamous 2 che nel caso di inFamous Second Son, il team di Bellevue ha pubblicato un'espansione indipendente (Festival of Blood e First Light).

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo. Si vocifera che Sony abbia in programma un nuovo evento, forse anche una PlayStation Experience: sarebbe di certo un ottimo momento per svelare un'espansione di Ghost of Tsushima.