Batora: Lost Haven degli italiani Stormind Games sarà pubblicato da Team17

Il gioco di ruolo d'azione tutto italiano Batora: Lost Haven sarà pubblicato da Team17. I ragazzi di Stormind Games, che ha lavorato alla serie Remothered, ha firmato un accordo con cui lo storico publisher inglese li aiuterà a portare il gioco su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch nel 2022, sia in formato fisico, sia in formato digitale. Da notare che nel comunicato stampa ufficiale dell'annuncio non viene fatto riferimento a quali PlayStation o Xbox, quindi è probabile che ci saranno versioni native per le console di vecchia e di ultima generazione (oppure le piattaforme verranno scelte in base all'andamento del mercato).

Intanto che aspettiamo l'anno prossimo, il 21 luglio sarà lanciata la versione alpha di Batora: Lost Haven, a cui potete registrarvi da questa pagina.

Per festeggiare tute queste belle novità, è stato pubblicato anche un nuovo trailer di gioco, che mostra un po' di gameplay e qualche scena in computer grafica.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco tratta da Steam:

Batora: Lost Haven è un action RPG story driven non lineare con setting interplanetario che combina caratteristiche hack & slash e twin-stick shooter.

Fino a dove saresti disposto a spingerti per salvare ciò che ami?

Avril era una normale ragazza di 16 anni, almeno fino a quando una catastrofe non devastò la terra distruggendo tutto ciò che le era caro. Ora il destino del suo pianeta natale grava sulle sue spalle, e solo sfruttando i nuovi poteri fisici e mentali che le sono stati donati potrà riuscire a salvarlo. Le scelte fatte durante il suo viaggio interplanetario cambieranno il destino dell'universo, e starà ad Avril decidere di chi fidarsi, scoprendo ben presto che la linea tra il bene e il male è molto più sottile di quanto sembri.