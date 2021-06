Kena Bridge of Spirits: giocabile con GeForce Now, ecco risoluzione e frame rate

Ember Lab ha annunciato che Kena Bridge of Spirits sarà giocabile tramite NVIDIA GeForce Now su PC, Mac, Shield TV, Android, iOS e Chromebook. Acquistando la versione PC del gioco, in vendita su Epic Game Store, i membri di GeForce Now potranno giocare a Kena a 1080p e 60 FPS.

Kena Bridge of Spirits è un gioco d'azione in terza persona che fonde esplorazione, enigmi e combattimento. La protagonista, Kena, ha il compito di ristabilire l'equilibrio di un antico villaggio. I giocatori prenderanno il controllo della ragazza e seguiranno una storia densa di misteri. Kena dispone di un bastone che le permette di radunare i Rot, piccoli compagni che la aiuteranno nel viaggio. Ci saranno varie abilità da sbloccare e segreti da scoprire.

Kena Bridge of Spirits

Kena Bridge of Spirits sarà rilasciato su PC tramite Epic Games Store, come detto, ma anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. La data di uscita è il 24 agosto 2021. Ci sarà anche una edizione digitale deluxe che includerà la soundtrack digitale, un bastone d'argento in-game (ovvero un aspetto alternativo dell'arma) e una skin dorata per i Rot.

