Dying Light 2: "Dying 2 Know" Episodio 2 ha data e ora ufficiali

Dying Light 2 Stay Human tornerà a far parlare di sé fra non molto. Il team di sviluppo ha infatti annunciato che l'Episodio 2 di Dying 2 Know, l'evento dedicato al gioco open world, andrà in onda fra una settimana. L'esatta data e ora dell'evento è l'1 luglio 2021, alle 21:00 (ora italiana).

All'interno del Dying 2 Know ci sarà modo di scoprire tanti nuovi dettagli sul gioco. Dying Light 2 Stay Human, ricordiamo, è un gioco di ruolo open world ambientato in un mondo post-apocalittico dominato da creature simil-zombie. Questi infetti metteranno a dura prova il giocatore, soprattutto nelle loro forme mutate più particolari e aggressive, ma anche gli altri umani saranno una grande minaccia.

Dying Light 2 Stay Human arriverà il 7 dicembre 2021 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S. Sulla nuova generazione di console proporrà tre modalità grafiche. Inoltre, chiunque acquisti la versione PS4 e Xbox One avrà rispettivamente accesso anche alla versione PS5 e versione Xbox Series X|S tramite un upgrade gratuito.

Non troppo tempo fa abbiamo avuto la possibilità di scoprire dettagli su ambientazione e gameplay dal PlayStation blog.