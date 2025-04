Dying Light 2 continuerà ad essere supportato a lungo, nonostante i lavori su The Beast

Techland sta lavorando alacremente su Dying Light: The Beast, il nuovo episodio standalone della serie a base di parkour e zombi, ma al contempo intende continuare a supportare attivamente Dying Light 2: Stay Human ancora per qualche anno.

Lo ha ribadito anche il franchise director Tymon Smektala in un'intervista con Prankster 101, dove ha dichiarato che lo studio "non sta abbandonando Dying Light 2" e che il gioco "riceverà comunque tutto il supporto che abbiamo promesso, quindi per almeno cinque anni".