Dying Light 2: Ultimate Edition sarà rimosso perché The Beast vale più di quel che avete pagato

Chiunque abbia già acquistato la Ultimate Edition o lo farà prima della sua rimozione avrà accesso anche a The Beast, ovviamente, ma la possibilità sta per sparire .

La spiegazione dietro la rimozione di Dying Light 2: Ultimate Edition

"Mentre stavamo sviluppando Dying Light: The Beast, il gioco ha superato la sua portata originale", spiega lo sviluppatore Techland in un tweet che potete vedere qui sotto. "Ora stiamo per pubblicare un'avventura completa standalone di oltre 18 ore invece di un semplice DLC. Onoreremo la promessa fatta ai nostri sostenitori di lunga data e renderemo disponibile Dying Light: The Beast agli attuali possessori di Ultimate senza costi aggiuntivi - ma a causa dell'aumento della portata produttiva del contenuto, smetteremo di vendere la Ultimate Edition in futuro".

Sia il bundle completo di Dying Light 2: Ultimate Edition che l'Ultimate Upgrade rimarranno disponibili fino al 30 settembre. Attualmente Dying Light 2: Ultimate Edition è in sconto su PS Store a 69.99€ invece di 99.99€. Su Steam costa invece 62.99€ invece di 89.99€. La promozione termina il primo di settembre su PC e il 29 agosto su PlayStation.

Vi lasciamo infine al nostro articolo di approfondimento su Dying Light: The Beast.