JBL Tour Pro 3 e JBL Quantum: tutti i dettagli dei nuovi modelli di auricolari e cuffie

Oltre alla miriade di titoli annunciati per il futuro, la Gamescom 2024 di Colonia appena trascorsa è stata un'ottima occasione da parte di JBL per presentare i suoi nuovi prodotti, tra cui spiccano in particolare gli auricolari JBL Tour Pro 3 e le cuffie JBL Quantum , che ben si adattano alle esigenze specifiche di ogni utente: scopriamone insieme tutte le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Per non parlare poi della tecnologia JBL Spatial 360 , che permette di avere un'esperienza completamente immersiva e coinvolgente, dovunque ci si trovi, risultando la compagna perfetta per film o videogiochi di nuova generazione. Grazie alla funzionalità Head Tracking sarà possibile avere il massimo del coinvolgimento, con suoni fissi nello spazio nonostante i movimenti della testa. La qualità del suono è poi garantita da JBL Pro Sound , che con driver dinamico da 11 millimetri assicura bassi potenti e puliti, oltre che voci più vivaci e chiare che mai.

Una delle caratteristiche maggiormente apprezzate di JBL Tour Pro 3 è sicuramente la Smart Charging Case : questa particolare custodia funge infatti anche da trasmettitore audio wireless, consentendo di riprodurre contenuti da ogni sorgente USB o analogica con la funzione Everywhere Entertainment . Miglioramenti ulteriori anche per le specifiche tecniche della custodia in sé, grazie a un display più grande del 30% rispetto al precedente modello.

JBL Quantum: tutti i modelli presentati

JBL ha annunciato ben cinque nuove cuffie JBL Quantum, lasciando l'imbarazzo della scelta anche per i giocatori più esigenti. Partiamo prima di tutto da JBL Quantum 360 Wireless, che risultano perfette per ogni tipo di esperienza videoludica. Il modello è compatibile rispettivamente con PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch, risultando estremamente versatile. L'autonomia è davvero eccezionale, grazie alla batteria in grado di garantire fino a 22 ore di riproduzione ininterrotta. Grazie al comodo design offerto dai cuscinetti in tessuto memory foam staccabili sembrerà quasi di non indossarle, anche dopo ore e ore di utilizzo continuo.

JBL Quantum 100M2

È poi il turno di JBL Quantum 100M2, che saranno disponibili in 4 distinte colorazioni (Nero, Bianco, Viola e Ciano), così da adattarsi perfettamente ad ogni tipologia di stile e preferenza. Il modello è stato anch'esso di cuscinetti auricolari staccabili in memory foam, che regalano il massimo della comodità per tutta la giornata. JBL ha pensato in maniera specifica ai giocatori su Nintendo Switch, con i due nuovi modelli JBL Quantum 100N e JBL Quantum 50N, grazie alle quali sarà possibile avere a disposizione la tecnologia JBL Quantum Sound per ottenere il miglior suono possibile all'interno dei videogiochi del momento.

Ultime ma non di certo per importanza le cuffie JBL Quantum 50C, dedicate invece al mondo mobile: il modello è compatibile con USB-C, riuscendo così ad integrarsi perfettamente con gran parte dei modelli di smartphone, garantendo un'ottima qualità del suono. Molto apprezzato il supporto all'applicazione JBL Headphones, che consente di regolare a propria discrezione le impostazioni di equalizzazione.