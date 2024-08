Presto potrebbero arrivare notizie relative a Call of Duty su Nintendo Switch

Ci sono molte voci di corridoio che vogliono come imminente qualche annuncio relativo all'arrivo di Call of Duty su Nintendo Switch . Come ricorderete, una delle promesse fatte da Microsoft in fase di acquisizione di Activision Blizzard riguardava l'arrivo della serie Call of Duty sulle console di Nintendo.

Call of Nintendo Switch

Stando ad alcuni, potremo sentire i primi dettagli già domani, durante il Nintendo Direct dedicato alle terze parti appena annunciato. Da cosa lo si è dedotto? I fan di Call of Duty hanno notato che l'account ufficiale brasiliano della serie su X ha recentemente iniziato a seguire un gruppo di influencer legati al mondo di Nintendo. Secondo alcuni, questo è il segno che qualcosa è in arrivo, visto che altrimenti sarebbe un comportamento con poco senso.

Secondo altre persone, l'occasione dell'annuncio sarà un'altra: il Call of Duty: NEXT del 28 agosto. In questo caso però, è già stato annunciato che si parlerà soprattutto del multiplayer di Call of Duty: Black Ops 6 e della modalità Zombies, oltre che di Call of Duty: Warzone.

Considerate sempre che stiamo parlando di ipotesi e di voci di corridoio, quindi di sicuro non c'è niente. Comunque sia, qual è l'opzione più probabile? Francamente troviamo difficile che venga annunciato un lancio entro l'anno, a questo punto. Più facile che, nel caso, Microsoft e Nintendo facciano qualche annuncio legato alla nuova console della seconda. Se così fosse, potrebbe essere troppo presto per sapere qualcosa. E se un Call of Duty fosse tra i titoli di lancio di Super Nintendo Switch? Vi piacerebbe?