Nintendo Direct Partner e Indie Wold annunciati per domani: vediamo l'orario e i dettagli dei due eventi

Nintendo ha annunciato non uno ma ben due eventi in un solo colpo. Domani, 27 agosto, alle ore 16:00 ora italiana sarà possibile seguire un Indie World e subito dopo un Nintendo Direct dedicato ai partner della compagnia.

In totale possiamo aspettarci circa 40 minuti di presentazione, anche se non è chiaro in che modo saranno divisi tra le due parti.

Inoltre, viene confermato è che non ci sarà alcun tipo di riferimento al successore di Nintendo Switch, cosa che davamo per scontato in ogni caso.