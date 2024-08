L'eShop di Nintendo Switch dà il via ai Mega Saldi Multiplayer, da Mario vs Donkey Kong a Splatoon 3

L'eShop ha inaugurato pochi minuti fa i Mega Saldi Multiplayer, che, come suggerisce il nome, propongono tantissimi sconti su giochi con funzionalità multigiocatore per Nintendo Switch. C'è n'è per tutti i gusti, sia che preferiate giocare cooperando o sfidando i vostri amici.

Tra i giochi in offerta troviamo anche Mario vs. Donkey Kong, che per l'occasione può essere vostro a soli 34,99 euro beneficiando di uno sconto del 30%. Non poteva mancare poi un sempreverde come Mario Kart 8 Deluxe, ora disponibile a 39,99 euro contro i 59,99 euro canonici.