La classifica eShop per Nintendo Switch cambia poco, Super Mario Party Jamboree domina

Fra le poche novità della classifica segnaliamo senz'altro Patapon 1 + 2 Replay , la raccolta rimasterizzata del divertente rhythm game nato su PSP, che esordisce in ottava posizione; e Date Everything , che troviamo invece al decimo posto.

L'ultimo episodio della serie party è al comando della top 10 ormai da mesi , seguito in questo caso dal vendutissimo Mario Kart 8 Deluxe e dall'altrettanto popolare Minecraft, evidentemente ancora spinto dal successo del recente film con Jack Black e Jason Momoa.

Super Mario Party Jamboree è ancora il gioco più venduto su Nintendo Switch per quanto concerne la classifica eShop dal 7 al 13 luglio, che resta dunque fossilizzata sui soliti titoli e presenta ben poche novità.

La classifica digitale

Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, qualcosa è effettivamente cambiato se consideriamo che il già citato Patapon 1 + 2 Replay (qui la recensione) è primo.

Patapon 1 + 2 Replay Date Everything Deltarune Hello Kitty Island Adventure Stardew Valley Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo System Shock: 25th Anniversary Remaster Disney Dreamlight Valley Final Fantasy 9 Wobbly Life

La seconda posizione se l'aggiudica Date Everything (qui la recensione), mentre al terzo posto ritroviamo Deltarune, che sta facendo molto bene. Completano la top five due volti noti, Hello Kitty Island Adventure e Stardew Valley.