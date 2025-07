Limbo e Inside verranno rimossi dal catalogo GOG fra pochi giorni

Dietro ci sono questioni legali?

Alcuni utenti pensano che le ragioni dietro la rimozione di Limbo e Inside da GOG siano legate alla causa legale fra Playdead e uno dei suoi fondatori, Dino Patti, avviata formalmente lo scorso giugno. Ci saranno ripercussioni anche su altri store digitali?

Non è dato saperlo, ma le versioni GOG sono notoriamente prive di DRM ed è anche per questo che la loro rimozione pesa in maniera particolare. Se per caso volete approfittare di questi ultimi giorni per acquistare i due giochi, c'è Inside in promozione a soli 1,99€, mentre per Limbo servono 9,99€.