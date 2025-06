Uno dei fondatori di Playdead è stato denunciato per un post su Limbo

Patti, successivamente, ha fondato un suo studio di sviluppo, Jumpship, con cui ha realizzato l'avventura Somerville , un titolo in pieno stile Limbo. Nel frattempo Playdead, ancora guidata da Jensen, non ha lanciato nulla di nuovo , nonostante sia passato quasi un decennio dalla pubblicazione di Inside.

Playdead , lo studio di Limbo e Inside , ha denunciato l'ex fondatore Dino Patti per un post riguardante Limbo. Purtroppo è noto che lui e Arnt Jensen, l'altro fondatore, non si siano lasciati proprio in amicizia.

Un'altra bega legale

Nonostante la divisione, la guerra tra Patti e Jensen è proseguita a vari livelli, arrivando addirittura in tribunale. Nell'ultima puntata del podcast di Arkaden, Patti ha lanciato delle pesanti accuse all'ex amico e collega.

Già a marzo, Patti aveva dichiarato a Game Developer che Playdead lo aveva minacciato di azioni legali a causa di un post su LinkedIn risalente al 2004, in cui descriveva come era stato sviluppato Limbo. In quel post, aveva utilizzato un'immagine che, secondo Playdead, appartiene ad Arnt Jensen.

Nel podcast, Patti ha rivelato che, a quanto pare, la causa finirà in tribunale. Stando a quanto emerso, la posizione di Playdead è che quel post su LinkedIn attribuisce a Patti un ruolo più rilevante nella creazione di Limbo di quanto non sia stato in realtà.

Patti ha anche letto la lettera che gli è stata inviata da Playdead: "Desideriamo ribadire e avvertire che il suo uso continuato delle risorse di Playdead e qualsiasi divulgazione e sfruttamento di informazioni interne su Playdead a fini commerciali rappresenta una violazione e costituisce un'inadempienza delle clausole di riservatezza. Fornendo ai lettori dettagli fondamentali sul processo di sviluppo di Limbo, Lei sta falsamente dando l'impressione di aver avuto un ruolo significativo, incluso un ruolo creativo, nello sviluppo del gioco."

A questo punto saremmo curiosi di conoscere la posizione di Playdead sullo sviluppo di Limbo, ossia di sapere cosa è attribuibile a Patti e cosa no dal loro punto di vista.