Il fondatore di Jumpship riacquista il proprio team da Thunderful

Dino Patti ha deciso di rimettersi in proprio, riacquisendo il proprio team Jumpship da Thunderful , il publisher che l'aveva precedentemente acquisito inserendolo all'interno della propria scuderia.

Un team di talento

Dopo aver sviluppato Limbo e Inside con PlayDead, Patti ha lasciato il team in questione per fondare Jumpship nel 2017, mettendosi subito a lavorare su Somerville, che sarebbe uscito cinque anni dopo, peraltro con lancio diretto su Game Pass e che potete conoscere meglio nella nostra recensione.

Dino Patti

Lo studio è stato poi acquisito da Thunderful nel 2022 dopo l'uscita del suo primo gioco, e successivamente uno dei fondatori, Chris Olsen, ha lasciato il gruppo.

In seguito alla situazione critica che si è venuta a creare nel publisher e ha portato anche a diversi licenziamenti all'interno di Thunderful, Patti ha deciso di riacquistare il team Jumpship e staccarsi dall'etichetta, tornando ad essere un team indie a tutti gli effetti.

Patti ha intenzione di guidare lo studio verso "una nuova direzione", in base a quanto ha riferito al riguardo. "Non posso ancora svelare tutto, ma credo davvero che l'attuale panorama degli investimenti e della pubblicazione sia diventato stantio", ha dichiarato Patti a commento della manovra. "C'è bisogno di una revisione completa per servire meglio gli sviluppatori di giochi di talento e, soprattutto, i giocatori".

"Jumpship si è sempre occupata di spingere i confini delle emozioni, della narrazione e dell'innovazione nei giochi. Voglio portare l'azienda in una direzione completamente nuova, pur rimanendo fedele a questa visione", ha dichiarato Patti, "Questa è più di una semplice decisione commerciale: si tratta di riaccendere la passione e la visione che hanno dato vita a Jumpship, portandola più avanti che mai".