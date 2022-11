Somerville, la recensione di un’avventura cinematica in un mondo apocalittico

Dopo anni di lavoro su due progetti di straordinario successo, Limbo e Inside , Patti lasciò l'azienda nel 2016, per fondare l'anno dopo una nuova realtà insieme all'animatore Chris Olsen. Jumpship ha lavorato fin da allora a Somerville, un'avventura cinematica che - come dichiarato da Olsen in diverse occasioni - vuole distanziarsi dalle opere di Playdead per costruire un nuovo percorso. Ora che abbiamo completato l'opera prima di Jumpship possiamo dire che l'intento, a nostro avviso, non può dirsi riuscito, pur avendo lo studio creato un prodotto indubbiamente curato dal punto di vista estetico e della regia.

Il mondo dello sviluppo videoludico è mutevole e in continuo movimento: dopo il completamento di un videogioco, non è raro vedere un rimescolamento nella composizione del personale - spesso spremuto da intollerabili periodi di crunch - se non una disgregazione degli studi stessi, in un continuo avvicendamento di battute d'arresto e nuovi inizi. Emblematica, in questo senso, la vicenda del complicato divorzio professionale di Dino Patti e Arnt Jensen, co-fondatori dello studio indipendente danese Playdead.

Dopo gli eventi introduttivi all'interno dell'abitazione di famiglia, si apre un' esplorazione a perdifiato tra campi aperti, grotte, mari in tempesta e strutture finalizzate all'accoglienza dei sopravvissuti. Sì, perché gli alieni braccano gli umani senza pietà, e ben presto il protagonista si troverà separato dalla sua famiglia, incerto sulla sopravvivenza della compagna e del loro figlioletto. Una situazione che dovrebbe ispirare empatia e preoccupazione, ma che - all'atto pratico - ci ha lasciati freddi e insensibili: ai personaggi manca del tutto la corporalità e l'umanità di Ico e Yorda nel seminale Ico , vera e propria masterclass per avvicinare l'animo del giocatore ai pixel di forma umanoide che si muovono nell'enigmatico castello, senza che i due ragazzini pronuncino nemmeno una parola.

Dopo che un essere umanoide dotato di una strana tuta invita il protagonista a prenderlo per mano, l'uomo - di cui nel frattempo abbiamo assunto il controllo - acquisisce un misterioso potere collegato alla luce. Questo sarà decisivo nei successivi enigmi ambientali , molto abbondanti nelle circa quattro ore necessarie per completare Somerville. Le anomalie portate dai giganteschi monoliti che ora dominano lo scenario terrestre sono tutte contraddistinte da segnali luminosi: luci rosse, azzurre, rosa, in un irrompere feroce dello straordinario nell'ordinario che ci ha ricordato le scelte stilistiche adottate in Control. Una strada certamente diversa rispetto a quella percorsa da Playdead in Limbo, dominato da un riuscitissimo binomio di bianco e nero, e Inside, dove la bicromia lasciò spazio a una palette cromatica sobria ed essenziale, giocata su blu, grigio, occasionali toni di rosso.

Somerville inizia nel corso di una sonnacchiosa serata davanti al televisore. Una madre e un padre sono addormentati sul divano, mentre il loro irrequieto bambino gironzola per la casa e riesce ad arrivare dove non dovrebbe, arrampicandosi sul separatore tra salotto e cucina e aprendo la finestra. Il rumore sveglia i due genitori, sorpresi dalla luce rosa che squarcia il cielo: è chiaro che qualcosa non va, e ben presto la famiglia si troverà catapultata in una situazione davvero surreale.

La (troppa) perfezione della telecamera

I cromatismi di Somerville ricordano quelli di Control

Il linguaggio del cinema è da molti anni impiegato nel mondo videoludico per controllare ciò che il giocatore vede, per influenzare la sua percezione dei personaggi e degli eventi, per costruire una visione di mondi convincenti e a tutto tondo. Chris Olsen è forte delle sue esperienze lavorative nella settima arte, messe in campo in Somerville tramite lo strumento simbolo del settore cinematografico: la telecamera.

Solitamente lontana dal protagonista per catturare una visuale ampia della Terra invasa dagli alieni e di come l'ambiente sia stato cambiato nell'arco di quella drammatica notte, la cinepresa di Jumpship segue il protagonista nel suo viaggio disperato alla ricerca dei familiari, in una fuga continua dagli esseri alieni che ora dominano il paesaggio terrestre. Le carrellate sono precise, e la camera si concede qualche minimo sussulto solo quando il personaggio si ferma. In nessun caso il giocatore può influire sull'inquadratura, sempre fissa: ciò che può essere visto è totalmente controllato dalla regia, capace di comunicare così un senso di ineluttabilità e di trascinamento che ci spinge a correre a perdifiato verso la conclusione di Somerville.

Spesso la visuale si allarga per mostrare ai giocatori lo stato della Terra invasa dagli alieni

In alcune situazioni è possibile muoversi tridimensionalmente nello spazio, e questa scelta è stata senz'altro foriera di complicazioni per gli sviluppatori, che non sempre sono riusciti a rendere leggibili le possibilità di movimento e di interazione con gli elementi dello scenario. Non aiuta una infelice gestione delle animazioni: per tornare a citare un personaggio creato da Fumito Ueda - maestro nel gestire la fisicità dei protagonisti dei suoi videogiochi - l'uomo è totalmente privo del peso e delle movenze autentiche del bambino di The Last Guardian. I suoi passi sono legnosi, quelli di una macchina priva di emozioni; il (frequente) fallimento nell'interagire con leve e bottoni porta a movimenti sgraziati e fuori luogo, che spezzano l'immedesimazione del giocatore nelle vicende affrontate dal protagonista.

La casa del protagonista è la prima ambientazione che percorriamo in Somerville

Ecco, dal punto di vista tecnico Somerville avrebbe avuto bisogno di più grazia e cura: sulla nostra configurazione di prova abbiamo fatto esperienza di frequenti cali di frame rate, oltre che di compenetrazioni infelici tra personaggi ed elementi dello scenario che ci hanno strappati completamente dall'atmosfera di cupa apocalisse che dovrebbe essere propria del gioco. È forte il contrasto tra lo studio certosino della regia e della direzione artistica, capaci di regalare momenti di pura bellezza e anche di contemplazione di un mondo preda di forze tremende e di intrusioni aliene ben inserite e codificate a livello estetico, e gli aspetti meramente tecnici, che ci sono parsi a tratti trascurati da parte di Jumpship, come se le fasi finali dello sviluppo avessero subito una vertiginosa accelerata. Ed è un vero peccato, dato il potenziale visibile in Somerville, che il maniacale studio delle inquadrature finisca per raccontare una storia approcciata in maniera totalmente asettica: diceva Alfred Hitchcock che nei film gli omicidi sono molto puliti, e che il suo obiettivo come regista era mostrare come sia difficile, che pasticcio sia uccidere un uomo; in Somerville l'apocalisse è pulitissima, sterilizzata - come gli strumenti di un bravo medico - e nella sua precisione lascia indietro ogni fattore emotivo.