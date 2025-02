Kingdom Come: Deliverance 2 sbaraglia la concorrenza nella classifica del Regno Unito di questa settimana

Come ogni settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito. Come prevedibile c'è stato un cambio al vertice, con Kingdom Come: Deliverance 2 che ha conquistato la prima posizione della top 10 nella settimana di lancio, confermando il grande entusiasmo e interesse del pubblico nei confronti del nuovo GDR firmato da Warhorse Studios.

Oltre a questa new-entry, la classifica vede un'importante ripresa per EA Sports FC 25 che passa dall'undicesimo posto conquistato la scorsa settimana alla seconda posizione. Chiude il podio sul gradino più basso il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe, che proprio non ne vuole sapere di andare in pensione nonostante il lancio di Nintendo Switch 2 sia sempre più vicino.