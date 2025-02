La classifica Steam di questa settimana vede Kingdom Come Deliverance 2 e Civilization 7 in vetta

Come ogni settimana è arrivata la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam. Kingdom Come Deliverance 2 rimane saldo in prima posizione, come del resto era ipotizzabile considerando il grande successo di pubblico e critica per il nuovo GDR di Warhorse Studios.

Segue al secondo posto l'altra grande novità degli ultimi giorni, ovvero Sid Meier's Civilization 7, al netto di un'accoglienza piuttosto tiepida da parte dei giocatori con molte lamentele per svariati problemi, a cui gli sviluppatori stanno già correndo ai ripari con delle patch correttive. Sul gradino più basso del podio troviamo Monster Hunter Wilds, con i preorder spinti alle stelle grazie al benchmark e la seconda beta, in vista del lancio fissato al 28 febbraio.