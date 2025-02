Su Steam sono disponibili i saldi per il 20° anniversario di 2K, da Bordearlands a Mafia

Le altre promozioni attive

Agli amanti dei giochi strategici invece potrebbe far gola la XCOM Ultimate Collection, anche in questo caso con tutti i titoli della serie ed espansioni, che viene proposto a 18,34 euro anziché 65,83 euro. Proseguiamo con Risk of Rain 2, proposto a 8,24 euro o a 25,22 euro con le espansioni Survivors of the Void e Seekers of the Storm. Anche NBA 2K25 è in offerta, con il prezzo che è sceso del 67% a 23,09 euro. Mentre la Bioshock The Collection è in forte sconto e ora potete acquistarla al prezzo di 11,99 euro.

Uno scatto da Risk of Rain 2

Tutte le promozioni del ventesimo anniversario di 2K Games saranno disponibili fino al 20 febbraio. Quelli qui sopra sono solo alcuni degli sconti attivi al momento, trovate il catalogo al completo delle promozioni su Steam a questo indirizzo.