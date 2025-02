Wuthering Waves riceverà presto l'update alla versione 2.1: data di uscita e trailer

Si tratta insomma di un aggiornamento maggiore, che porta Wuthering Waves a una vera e propria nuova versione, non per nulla, a cui comunque si aggiungono anche una notevole quantità di correzioni e ottimizzazioni attraverso patch.

Previsto per il 13 febbraio , l'update 2.1 si intitola "Waves Sing, and the Cerulean Bird Calls", nel tipico stile aulico del gioco in questione, con ben 9 personaggi aggiunti e numerosi contenuti tra quest e a attività da portare avanti, oltre a regioni inedite da esplorare.

Nuovi personaggi, quest e regioni

Diamo dunque un'occhiata a quanto c'è di nuovo in questo grosso aggiornamento previsto per il 13 febbraio, in base a quanto riportato sul sito ufficiale e visibile anche nel trailer di presentazione qui sotto.

Per quanto riguarda i personaggi, o "Resonator", sono in arrivo i seguenti:

Phoebe (5-Star)

Brant (5-Star)

Changli (5-Star)

Lumi (4-Star)

Chixia (4-Star)

Aalto (4-Star)

Youhu (4-Star)

Taoqi (4-Star)

Mortefi (4-Star)

Per quanto riguarda i contenuti nuovi, le quest maggiori saranno tre, ovvero "Old man and the Whale", che ci porta presso le Riccioli Island in un'avventura marinara, "Apex Ragunna" che porta nuove avventure a partire dalla Water City verso nuove terre, e "Whimpering Wastes" che ci spinge a combattere i Tacet Discord in acque minacciose.

Per il resto ci sono ben 9 regioni nuove da esplorare e diverse novità sul fronte tecnico come l'introduzione dell'illuminazione globale a base di ray tracing e la pubblicazione della versione MacOS attraverso Mac App Store.

Il mese scorso Wuthering Waves è stato messo a disposizione anche su PS5, mentre a dicembre era stata pubblicata la versione 2.0 dell'action RPG in questione.