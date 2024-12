Wuthering Waves, rivale di Genshin Impact, pare avere la fiducia del gigante cinese Tencent

Wuthering Waves, gioco di ruolo d'azione live service che cerca di competere con Genshin Impact, è da poco arrivato su PS5 con la pubblicazione della versione 2.0 e, potenzialmente, è destinato a diventare uno dei nuovi grandi successi in questa categoria di prodotti. O perlomeno è ciò che forse pensa Tencent, il gigante cinese che investe in tutto il mondo in tanti team di sviluppo.

Tencent ha infatti acquisito da Hero Entertainment circa il 37% delle azioni di Kuro Games, sviluppatore di Wuthering Waves, e ora detiene una quota di maggioranza del 51,4% della società. Tencent è ora anche l'unico azionista esterno di Kuro Games.