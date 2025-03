Wuthering Waves è in arrivo su Steam, aperta la pagina ufficiale nel negozio

L'apertura della pagina Steam non è stata accompagnata da un vero e proprio annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori e al momento non viene indicata una data di uscita, con maggiori informazioni che probabilmente arriveranno nel corso delle prossime settimane. A ogni modo, nel frattempo potete visitarla raggiungere la pagina tramite questo indirizzo e aggiungere il gioco alla vostra lista dei desideri, se siete interessati. Il gioco è disponibile anche su dispositivi mobile e su PC tramite Epic Games Store e un client scaricabile dal sito ufficiale.

Cos'è Wuthering Waves?

Per chi non lo sapesse, Wuthering Waves è un action GDR con ambientazione open world realizzato da Kuro Games. Il gioco viene espanso continuamente tramite degli aggiornamenti ed è un titolo free-to-play, con meccaniche gacha alla Genshin Impact e Honkai: Star Rail per sbloccare nuovi personaggi giocabili.

Ambientato in un mondo post-apocalittico chiamato Solaris-3, il gioco segue il o la protagonista, Rover, che si risveglia senza memoria e intraprende un viaggio per esplorare il mondo e affrontare creature misteriose chiamate Tacet Discords. Il gameplay combina combattimenti dinamici, esplorazione e una narrazione ricca di dettagli, ponendosi come un rivale di Genshin Impact. Nonostante un lancio non proprio indimenticabile, il gioco ha ricevuto numerosi aggiornamenti contenuti, personaggi e ambientazioni da esplorare, con la versione 2.0 che ha segnato una sorta di secondo inizio per il titolo, con l'aggiunta della regione di Rinascita e migliorando l'esperienza complessiva.

Di seguito abbiamo riportato i requisiti di sistema minimi e raccomandati riportati dalla pagina Steam:

Minimi

Sistema operativo: Windows10 64-bit

Processore: Intel Core i5 (9th Gen) / Ryzen 2700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060/AMD Radeon RX 570/Intel ARC A380

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: HDD supportato, SSD raccomandato

Consigliati