La versione 2.0 di Wuthering Waves si mostra con trailer della storia e gameplay

La versione 2.0 di Wuthering Waves , in arrivo con l'aggiornamento del 2 gennaio, è stata presentata da Kuro Games con un entusiasmante trailer della storia , che pone le basi narrative per una nuova, coinvolgente avventura.

Un importante rilancio per il free-to-play

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Wuthering Waves, il titolo di Kuro Games vanta un ottimo sistema di combattimento, interessanti meccaniche legate alla progressione e un ricco cast di personaggi, ma sul piano della narrazione non ci aveva granché convinto.

È dunque molto interessante il lavoro che il team di sviluppo ha fatto con questa versione 2.0, rilanciando il racconto grazie a nuovi scenari e nuovi personaggi che sembrano davvero accattivanti, e che non vediamo l'ora di scoprire.

Ottime premesse confermate anche dalle sequenze in-game che potete vedere qui sopra, e che enfatizzano la verticalità degli scenari mentre il nostro personaggio discende dalle nuvole come un novello Link in Tears of the Kingdom.

Mancano ormai pochi giorni al debutto della versione 2.0 di Wuthering Waves, che come già detto arriverà il 2 gennaio 2025 su PC, PS5, iOS e Android.