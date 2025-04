Wuthering Waves ora è disponibile su Steam assieme all'aggiornamento 2.3 e i bonus dell'anniversario

Il lancio sullo store di Valve è avvenuto in concomitanza con il lancio della versione 2.3 , ora disponibile anche su PS5 e mobile, che porta con sé nuovi contenuti e una serie di bonus per tutti i giocatori per celebrare il primo anniversario dalla pubblicazione.

Le novità dell'aggiornamento 2.3

Wuthering Waves è un action GDR con ambientazione open world in continua espansione tramite degli aggiornamenti con contenuti gratuiti e non. Si tratta di un titolo free-to-play, con meccaniche gacha equiparabili a quelle che si vedono anche in Genshin Impact per sbloccare nuovi personaggi giocabili.

Ambientato in un mondo post-apocalittico chiamato Solaris-3, il gioco segue il o la protagonista, Rover, che si risveglia senza memoria e intraprende un viaggio per esplorare il mondo e affrontare creature misteriose chiamate Tacet Discords. Il gameplay si presenta come un action frenetico in cui potremo alternare il controllo tra i vari personaggi giocabili del nostro party.

L'aggiornamento 2.3 di Wuthering Waves, intitolato "Fiery Arpeggio of Summer Reunion", celebra il primo anniversario del gioco con nuovi personaggi, missioni, eventi stagionali e miglioramenti tecnici. In particolare tra le novità troviamo i due nuovi personaggi giocabili Zani e Ciaccona e una serie di bonus, tra cui un gran numero di risorse per i pull dei banner attivi di personaggi e armi.