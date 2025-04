Il misterioso Project Maverick per Xbox da People Can Fly è stato svelato ed è un gioco molto atteso

Si tratta infatti di Gears of War: E-Day , cosa che effettivamente stupisce ben poco, considerando che era già noto che il team stesse collaborando con The Coalition per il nuovo capitolo della celebre serie per Xbox. Semplicemente, finora secondo diverse fonti si trattava di due progetti distinti, quando in verità è il medesimo titolo.

La questione era rimasta un po' appesa, nonostante i segnali della soluzione del misterio fossero ben visibili da tempo: il misterioso Project Maverick , gioco da tempo risultava in sviluppo presso People Can Fly per Xbox , è finalmente stato svelato ed è confermato essere in verità un gioco molto noto e atteso .

Una conferma che non sorprende più di tanto

Si parla della produzione di un gioco "tripla A" identificato come Project Maverick che ha un budget di circa 30-50 milioni di dollari, questo peraltro solo per quanto riguarda la parte sviluppata in collaborazione con il team in questione, a quanto pare.

Secondo quanto riferito, tale budget sarebbe relativo dunque solo a una parte dell'intero progetto Gears of War: E-Day, facendo dunque immaginare la quantità di fondi investiti nello sviluppo del gioco completo, la cui parte principale rimane in mano a The Coalition, team storicamente responsabile della serie da diversi anni a questa parte.

A questo punto restiamo in attesa di ulteriori sviluppi sulla questione e di una nuova presentazione di Gears of War: E-Day che potrebbe arrivare con molta probabilità nel corso dell'evento Xbox Games Showcase 2025 previsto per l'8 giugno.