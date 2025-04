Samsung 9100 PRO, la recensione del nuovo SSD top di gamma con collegamento PCIe 5.0

L'SSD Samsung 9100 PRO si presenta come una soluzione di archiviazione all'avanguardia, promettendo di ridefinire i limiti delle prestazioni grazie all'adozione dello standard PCIe 5.0. Con velocità sequenziali che sulla carta raggiungono l'impressionante picco di 14.800/13.400 MB/s (nella versione da 4 TB), questo drive si posiziona ben al di sopra del top della generazione precedente, il 990 PRO, offrendo un incremento di velocità che non passa inosservato. Al di là delle pure prestazioni, il 9100 PRO ambisce a diventare un compagno ideale per professionisti e appassionati, grazie ad una capacità potenzialmente elevata e a un'efficienza energetica ottimizzata, il tutto gestito da un software dedicato per mantenerlo sempre al massimo delle sue potenzialità. In questa recensione dell'SSD Samsung 9100 PRO , analizzeremo a fondo se questo SSD mantiene le promesse di velocità fulminea, ampia capacità e gestione termica avanzata.

Caratteristiche tecniche del Samsung 9100 PRO

L'unità SSD Samsung 9100 Pro presenta specifiche tecniche di rilievo. Si osservano velocità nominali che raggiungono i 14.800 MB/s in lettura sequenziale e i 13.400 MB/s in scrittura sequenziale. Per quanto riguarda le operazioni casuali, si dichiarano fino a 1.850.000 IOPS in lettura 4K (per i modelli da 1 TB e 2 TB, mentre la versione da 4 TB arriva a 2.200.000 IOPS) e 2.600.000 IOPS in scrittura 4K.

La confezione del Samung 9100 PRO

Questo SSD si presenta nel formato M.2 2280 e sfrutta l'interfaccia PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0, uno standard di connessione che permette un elevato passaggio di dati. Al momento del lancio, sono disponibili tagli da 1 TB, 2 TB e 4 TB, con l'annuncio di un futuro modello da 8 TB nella seconda metà del 2025. Le memorie impiegate sono di tipo TLC (Triple-Level Cell) a 236 layer (V8), prodotte internamente da Samsung.

Il controller proprietario Samsung

Anche il controller è proprietario di Samsung, denominato Presto, mentre la memoria cache è di tipo SDRAM DDR4X a basso consumo, con una capacità di 4 GB per tutti i tagli disponibili. Questa memoria cache contribuisce a migliorare le prestazioni, specialmente nella gestione di operazioni casuali e nell'accelerazione dei trasferimenti di file.

L'SSD Samsung 9100 PRO

La longevità, espressa in Terabyte Written (TBW), indica la quantità totale di dati che è possibile scrivere sull'unità prima che possa potenzialmente esaurire la sua vita utile. Per il 9100 Pro, si dichiarano 600 TBW per il modello da 1 TB, 1.200 TBW per la versione da 2 TB e 2.400 TBW per l'unità da 4 TB. Il produttore offre poi una garanzia di 5 anni sul prodotto. Il software Samsung Magician permette di tenere sotto controllo il dispositivo senza installare programmi di terze parti.

L'interfaccia di Samsung Magician, software che permette anche di misurare le performance dell'SSD

I prezzi di listino sono molto elevati e si attestano su 229,90€ per il modello da 1 TB, 369,90€ per quello da 2 TB e 689,90€ per la variante da 4 TB. Questi prezzi posizionano il 9100 Pro in una fascia altissima del mercato SSD, in linea con le prestazioni elevate dichiarate e la gioventù della tecnologia, ma già si notano degli evidenti ribassi che stanno riposizionando un po' tutto il listino degli SSD con collegamento PCI Express 5. Compreso questo modello.

Le dimensioni dell'SSD sono conformi allo standard M.2 2280 (80 x 22 mm) ed è venduto anche in una versione con dissipatore integrato.

Scheda tecnica Samsung 9100 PRO