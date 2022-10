Samsung 990 Pro: la recensione dell'SSD per PC e PS5 che spinge al limite la velocità dello slot PCIe 4.0

Ma non vogliamo anticiparvi troppo in questa introduzione: seguiteci che vi raccontiamo tutto nella recensione dell'SSD Samsung 990 Pro da 1 TB che abbiamo testato in anteprima in redazione.

Samsung però non ha dubbi: con la tecnologia V-NAND di settima generazione e un nuovo controller Pascal, la serie 990 Pro rappresenta il top per l'interfaccia PCIe 4.0 e apporta un incremento nelle prestazioni in scrittura e lettura casuale del 55% rispetto alla serie 980 Pro.

Era un passaggio obbligato, anzi Samsung era già un po' in ritardo rispetto alla concorrenza nella produzione di una nuova generazione di SSD PCIe 4.0 . Per questo non ci ha affatto stupito l'annuncio del nuovo 990 Pro, erede di quel 980 Pro comunque ancora velocissimo , ma che iniziava a risultare puntualmente il più lento nei test di velocità tra produttori. Un problema a nostro avviso più d'immagine che di prestazioni, visto che nell'uso lavorativo e domestico, ma soprattutto nel gaming, quei megabyte per secondo di differenza sono davvero difficili da notare.

I prezzi di listino sono rispettivamente di 189,99 € per la versione da 1 TB e 349,99 € per quella da 2 TB. Siamo leggermente sopra i prezzi degli altri SSD sul mercato, ma anche le velocità sono leggermente superiori. Samsung conferma l'uso di un controller proprietario , Pascal. Non abbiamo quindi il Phison E18-PS5018 visto nella recensione dell'MSI SPATIUM M480 Play e in quella del Corsair MP600 PRO LPX , bensì il successore del Samsung Elpis, abbinato alla tecnologia V-NAND di settima generazione.

L'SSD Samsung 990 Pro ha prestazioni nominali di altissimo livello. Parliamo di 7450 MB/s in lettura sequenziale e 6,900 MB/s in scrittura sequenziale, mentre lettura e scrittura casuale si attestano rispettivamente su 1400 mila e 1550 mila IOPS. L'SSD, di tipo M.2 con interfaccia PCIe 4.0 , viene venduto nei tagli da 1 TB e da 2 TB, ma in futuro arriverà anche il modello da 4 TB. Si parla di memorie pensate non solo per lavoro e creatività, ma anche per il gaming. Tanto è vero che Samsung ha messo in piedi una sorta di partnership con Square Enix, che ha portato la casa coreana a testare la serie 990 Pro con Forspoken e il Luminous Engine. Per la cronaca, i risultati dichiarati parlano di un secondo per il caricamento della mappa con il nuovo SSD, mentre ce ne vogliono 4 con un SSD SATA e ben 28 con un disco meccanico (il classico HDD). Nulla che ci sorprenda, sia chiaro, ma è una curiosità che volevamo condividere con voi.

Prestazioni

Samsung 990 Pro senza dissipatore

Per questa recensione abbiamo provato il modello da 1 TB dell'SSD Samsung 990 Pro sulla nostra fidata scheda madre GIGABYTE Z590D. L'unità a stato solido coreana ha confermato ottime velocità: con CrystalDiskMark siamo costantemente sui 6800-6900 MB/s in velocità di lettura sequenziale e 6300 MB/s in velocità di scrittura sequenziale; con Samsung Magician poco sotto. Tuttavia non abbiamo mai raggiunto i 7450 MB/s dichiarati dal produttore. Probabilmente la versione da 2 TB potrà fare qualcosa di meglio. Spostando un singolo file da 150 GB, la velocità media si è attestata sui 1630 MB/s, con picchi vicini ai 1800 MB/s. Buone le temperature, che si mantengono sui 45 gradi e salgono a 65 solo sotto sforzo.

Test con Crystal Mark del Samsung 990 Pro

Su PS5 abbiamo già visto che le prestazioni dei vari SSD PCIe 4.0 si appiattiscono su valori tutto sommato simili tra loro e il 990 Pro non rappresenta un'eccezione, anche se la velocità di lettura riconosciuta da PS5 è di 6559 MB/s, ben 1000 MB/s in più rispetto ad altre memorie. Piccola avvertenza: abbiamo provato la memoria in nostro possesso senza dissipatore non registrando alcun tipo di conseguenza o deperimento delle velocità. Tenetene ovviamente conto se il vostro ambiente di gioco risulta essere abbastanza caldo. Le prestazioni degli SSD sono infatti fortemente dipendenti dalle temperature di esercizio e se la vostra PS5 non dovesse avere molto aereazione, le velocità di trasferimento con un SSD privo di heatsink voluminoso come in questo caso, potrebbero risentirne.

Come dicevamo, in lettura e in scrittura il comportamento dell'SSD non si discosta molto dai competitor più recenti, visto che impieghiamo i soliti due minuti e qualche secondo per portare 150 GB dalla memoria M.2 interna al nostro Samsung. Il processo inverso richiede sempre più di 10 minuti.

In linea anche i tempi di caricamento dei singoli giochi, sia quelli nativi, sia quelli giocati in retrocompatibilità: Returnal richiede 32-35 secondi per entrare in partita (il tempo può variare leggermente in base a dove il gioco vi fa riprendere a giocare); The Last of Us Remastered per PS4 parte in 33 secondi e impiega 11 secondi per il caricamento di un file di salvataggio; il suo remake nativo per PS5, The Last of Us Parte 1, impiega solo 12 secondi per l'avvio e 9 per caricare una partita salvata.