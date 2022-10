Samsung 980 Pro con dissipatore: la recensione dell'SSD PCIe 4.0 per PS5 dall'ottimo prezzo

Un SSD PCI Express 4.0 compatibile con PS5 e senza troppe pretese: questo è l'identikit perfetto del Samsung 980 Pro con dissipatore , un disco M.2 veloce e affidabile, ma non quanto i suoi più recenti competitor, che grazie all'aggiunta di un dissipatore integrato diventa la soluzione ideale per chi cerca spazio extra a un prezzo ridotto. Come vedremo infatti, l'SSD Samsung non monta la tecnologia più all'avanguardia, ma nell'uso quotidiano riesce a difendersi bene, pur con qualche limitazione di cui si deve tenere conto al momento dell'acquisto.

La cache DRAM è variabile in base alla capacità del drive: 1 GB nel modello da 1 TB e 2 GB in quello da 2 TB. La longevità si attesta su ben 1200 TB scritti sull'unità da 2 TB e 600 su quello da 1 TB. Tutto questo si traduce in svariati anni di servizio abbinati ai 5 anni di garanzia offerti da Samsung. L'SSD supporta anche la crittografia AE256, l'algoritmo Auto Garbage Collection, S.M.A.R.T. e TRIM, mentre il software Samsung Magician permette di tenere sotto controllo il dispositivo senza installare programmi di terze parti.

Il controller non è il Phison E18-PS5018 visto nella recensione dell'MSI SPATIUM M480 Play e in quella del Corsair MP600 PRO LPX , bensì il Samsung Elpis, abbinato a memorie NAND 3D TLC (anche se Samsung le definisce memorie 3-bit MLC). Samsung non ha dato molte informazioni sul suo controller, ma nei test l'SSD 980 Pro si è rivelato vicino alle prestazioni dichiarate.

L'SSD Samsung 980 Pro con dissipatore differisce dal modello standard solo per la presenza del dissipatore, che permette di utilizzarlo su PS5 senza problemi. In questo formato viene venduto nei tagli da 1 TB e da 2 TB. Entrambi promettono velocità massime fino a 7.000 MB/s per la lettura sequenziale e fino a 5000 MB/s per la scrittura sequenziale (il modello da 2 TB arriva a 5100 MB/s, una differenza minima). I prezzi di listino sono rispettivamente di 200 e 345€, ma si tratta di dischi in commercio ormai da diverso tempo: è quindi piuttosto semplice trovare il modello da 1 TB sotto i 150€ e quello da 2 TB intorno ai 270-280€.

A differenza della versione standard, questa edizione del Samsung 980 Pro ha un heatsink in alluminio con doppia scanalatura. Il logo Samsung e il nero lucido con finiture argento rendono il design abbastanza elegante, con il dissipatore incluso che rende l'SSD perfettamente compatibile con PS5. Come al solito su PC ricordatevi di utilizzare lo slot della scheda madre compatibile con PCIe 4.0 e considerate che le motherboard più recenti sono spesso dotate di un sistema di dissipazione proprietario degli SSD M.2 che potrebbe richiedere la rimozione di quello presente sull'SSD, rendendolo di fatto identico al modello senza dissipatore (venduto anche in tagli inferiori al TB e ad un prezzo mediamente più basso).

Prestazioni

Samsung 980 Pro con dissipatore all'interno di PS5

Per questa recensione abbiamo provato il modello da 1 TB dell'SSD Samsung 980 Pro sulla scheda madre GIGABYTE Z590D. Se da un lato l'unità a stato solido coreana ha confermato alcuni limiti delle specifiche dichiarate (con CrystalDiskMark siamo costantemente sui 6500 MB/s in velocità di lettura sequenziale e 5000 MB/s dichiarati in velocità di scrittura sequenziale), ci ha anche sorpreso nella gestione dei file di grandi dimensioni. Spostando un singolo file da 150 GB, la velocità media si è attestata sui 1800 MB/s, un valore di poco superiore a quello ottenuto con SSD di ultima generazione, sulla carta molto più performanti. Buone anche le temperature, che si mantengono sui 50 gradi sotto sforzo.

Le velocità di picco di Samsung 980 Pro sono inferiori a quelle degli SSD PCIe 4.0 di ultima generazione

Su PS5 il divario con la concorrenza si assottiglia ancora di più, visto che la console assegna anche a questo SSD la velocità di lettura nominale di 5681 MB/s; e in scrittura il comportamento dell'SSD non si discosta molto dai competitor più recenti, visto che impieghiamo i soliti due minuti per portare 150 GB dalla memoria M.2 interna al nostro Samsung. Il processo inverso richiede sempre più di 10 minuti.

In linea anche i tempi di caricamento dei singoli giochi, sia quelli nativi, sia quelli giocati in retrocompatibilità: Returnal richiede 35 secondi per entrare in partita (il tempo può variare leggermente in base a dove si riprende a giocare); The Last of Us Remastered per PS4 parte in 33 secondi e impiega 11 secondi per il caricamento di un file di salvataggio; il suo remake nativo per PS5, The Last of Us Parte 1 impiega solo 12 secondi per l'avvio e 9 per caricare una partita salvata.