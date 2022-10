Meta: il capo di Horizon VR ha lasciato la società, Vivek Sharma abbandona l'azienda di Zuckerberg

Il responsabile della piattaforma di realtà virtuale Horizon VR di Meta ha lasciato l'azienda. Vivek Sharma, che fino a questo fine settimana ha diretto la piattaforma Horizon VR di Meta in qualità di vicepresidente, ha confermato a Reuters di aver lasciato l'azienda per perseguire altre opportunità lavorative.

"Grazie alla leadership di [Sharma]", ha dichiarato un portavoce di Meta in un comunicato diffuso dalla CNBC, "il gruppo di prodotti Horizon ha costruito un team forte con una visione ambiziosa, ed è solo all'inizio".

Il portavoce ha anche confermato che coloro che hanno lavorato sotto Sharma, i cui team hanno creato Horizon Worlds e la divisione eventi virtuali Horizon Venues, faranno ora capo al vicepresidente di Metaverse Vishal Shah.

Horizon Worlds

Finora Sharma non ha fornito ulteriori spiegazioni in merito alla sua uscita da Meta, quindi non è chiaro se sia stato costretto ad andarsene o se abbia abbandonato la nave. Non ci sono inoltre commenti sull'effetto che la sua partenza avrà sulla visione di Zuckerberg a lungo termine riguardo a Meta.

A partire dalla trasformazione di Facebook in Meta, la compagnia ha vissuto vari problemi. Anche questo addio non è dei più promettenti, nel caso nel quale si scoprisse che è frutto di conflitti interni.