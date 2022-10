Overwatch 2: per il drop della skin leggendaria Sukajan Kiriko dovete guardare sei ore di stream

Sono stati svelati i nuovi drop di Overwatch 2 su Twitch: si tratta della skin / modello leggendario Kiriko Sukajan, dello spray Affilatissimo per Kiriko e del portafortuna Ciambella. Per il primo servono ben sei ore.

Precisamente, per ottenere il modello leggendario Kiriko Sukajan di Overwatch 2 dovete seguire un qualunque stream della categoria Overwatch 2 su Twitch per un totale di sei ore tra il 7 ottobre alle 23:00 e il 17 ottobre alle 08:59.

Per lo spray di Kiriko Affilatissimo, invece, si deve seguire un qualunque stream della categoria Overwatch 2 su Twitch per un totale di due ore tra il 17 ottobre alle 20:00 e il 25 ottobre alle 09:00. Infine, per il portafortuna Ciambella si devono seguire cinque ore (contando anche le due dello spray) di stream su Twitch, sempre dal 17 al 25 ottobre.

Per i drop, si deve scegliere un canale che li ha attivi. Inoltre, si deve aver collegato il proprio profilo Twitch con l'account Blizzard. Il drop si attiva anche seguendo streamer differenti: non si deve seguire sempre lo stesso. I drop di Overwatch 2 vanno riscattati sul canale che si sta visualizzando o nel menu dei drop su Twitch. Possono volerci fino a 24 ore per ricevere le ricompense in gioco dopo averle riscattate.

Che ne pensate di questi drop di Overwatch 2? Ecco infine un video diario dedicato a Kiriko e ai progressi dello sviluppo.