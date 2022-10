PlayStation Stars avrebbe un quinto livello, Diamante, accessibile solo su invito, per i dataminer

Secondo quanto indicato da un dataminer, il nuovo servizio di Sony - PlayStation Stars - avrebbe un quinto livello non annunciato noto come Diamante, che non sarebbe accessibile in altro modo se non tramite invito.

Come potete vedere poco sotto, un utente su Reddit ha condiviso l'informazione. A suo dire, il tutto proviene dall'app mobile PlayStation. Secondo quanto indicato, il nome di questo livello è Diamante e nella categoria dei requisiti per raggiungerlo è indicata la frase "Solo tramite invito per il livello Diamante".

Secondo quanto indicato, inoltre, chi accede al livello Diamante ottiene in automatico un collezionabile digitale chiamato Diorama di Livello 5 - I bot non respirano, descritto in questo modo: "In un mare infinito di stelle, sembra che non ci sia un luogo dove nascondersi. Ma tu non saresti qui se ti lasciassi fermare dalle sfide. Benvenuto al livello 5". Nei link sono poi disponibili un video e un'immagine del collezionabile, che include anche degli Astrobot.

Ufficialmente, per il momento, sono stati confermati sono quattro livelli di PlayStation Stars. Ogni utente parte dal livello 1 e può salire di grado comprando giochi e guadagnando trofei. Il quinto livello non è stato annunciato, quindi quanto indicato è per ora solo un rumor. Potrebbe essere qualcosa che Sony intende rendere disponibile in futuro oppure potrebbe veramente essere un livello accessibile solo tramite invito: quali sono i requisiti dell'invito però è impossibile dirlo.

PlayStation Stars, però, fa già discutere per la priorità data dall'assistenza clienti ai top tier.