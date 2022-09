PlayStation Stars: fa discutere la priorità data dall'assistenza clienti ai top tier

PlayStation Stars è la nuova iniziativa lanciata da Sony per la fidelizzazione dei clienti, ma c'è un aspetto di questa che in particolare sta facendo discutere, ovvero la priorità assegnata dall'assistenza clienti dell'azienda a coloro che si trovano al livello massimo del programma, anche se non è chiaro se questa caratteristica sia presente o meno anche in Europa.

A riferire la questione è VGC, che riprende alcune fonti giapponesi che citano il regolamento pubblicato da Sony PlayStation per la propria area, con la parte interessata visibile nello screenshot qui sotto.

PlayStation Stars: i bonus dei 4 tier in Giappone dove figura la priorità presso l'assistenza clienti

Tra i vantaggi degli abbonati a PlayStation Stars di livello 4, ovvero il massimo raggiungibile, c'è anche il fatto che "quando contatterete l'assistenza clienti di PlayStation, avrete una priorità nell'ordine delle chiamate", a quanto pare.

Bisogna però dire che questo elemento non risulta, attualmente, nelle FAQ ufficiali pubblicate da Sony sul PlayStation blog italiano, che abbiamo citato per parlare del lancio di PlayStation Stars in Italia, dunque non è chiaro se si tratti di un'iniziativa limitata esclusivamente al Giappone.

In ogni caso, non sono mancate le polemiche, visto che questa mossa è considerata piuttosto squilibrata, con vari utenti su Twitter a riferire che l'assistenza clienti dovrebbe avere un trattamento equo per tutti. In ogni caso, attendiamo eventuali conferme sull'adozione di tale sistema anche dalle nostre parti, visto che al momento non risulta tra i "perk" sbloccabili al livello 4 di PlayStation Stars, al quale si arriva acquistando 4 giochi a prezzo pieno e ottenendo 128 trofei rari, in base a quanto riferito.