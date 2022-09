Skyrim Anniversary Edition anche su Nintendo Switch: disponibile da oggi a sorpresa

Skyrim Anniversary Edition su Nintendo Switch era atteso già da un po' di tempo, considerando i numerosi avvistamenti e voci di corridoio, ma alla fine è arrivato praticamente a sorpresa, disponibile da oggi senza grandi fanfare.

Si tratta dell'ennesima versione del celebre quinto capitolo della serie di RPG Bethesda, che ha già fatto la sua comparsa su tutte le altre piattaforme ma che tardava ancora ad arrivare sulla console Nintendo.

Protagonista di avvistamenti su rating board e listini di rivenditori, a questo punto Skyrim Anniversary Edition è disponibile in forma ufficiale anche su Nintendo Switch, ponendo fine alla questione sul suo arrivo o meno.

The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition include "una decade di contenuti", come riferito da Bethesda: oltre al gioco originale, all'interno si trovano tutti i DLC ed espansioni usciti in seguito al lancio, ampliando in maniera notevole gli elementi di gioco e anche personalizzazioni in stile Link di Zelda.

Oltre alla storia principale, dunque, all'interno troviamo anche le espansioni Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn, offrendo in questo modo l'esperienza completa del gioco. Skyrim Anniversary Edition può essere acquistato come gioco stand alone o anche come upgrade per chi possiede già la versione base.