Skywind si mostra in una demo gameplay in video: il remake di TES 3 Morrowind dentro Skyrim fa progressi

L'attesa di The Elder Scrolls 6 è ancora lunga, ma la serie è più che viva grazie al ritorno di Oblivion in formato remaster e grazie a vari progetti fan-made, come Skywind. Parliamo di una sorta di remake di The Elder Scrolls 3: Morrowind creato con il motore di Skyrim.

Sono anni che il progetto è in sviluppo e ora arriva un nuovo aggiornamento, con tanto di video che mostra una demo del videogioco.