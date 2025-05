Ormai è amore tra i modder di Skyblivion e Bethesda, che li ha invitati a prendere un tè

Quando è stato annunciato The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered , molti hanno pensato che fosse la fine per Skyblivion , enorme total conversion che mira a ricostruire il quarto capitolo della serie usando il motore di Skyrim. Invece Bethesda non solo non ha fatto chiudere il progetto, ma ha anche iniziato a mandare messaggi d'amore agli autori di Skyblivion, con diversi membri del team di sviluppo che li hanno lodati apertamente , arrivando ad invitarli nei suoi uffici per un tè .

Le affinità elettive

Tutto è iniziato prima ancora che Oblivion Remastered fosse rivelato, quando il project lead di Skyblivion, Rebelzize, ha inviato "solo amore, nessun odio" a Bethesda, mentre circolavano le voci su un remake. Dopo l'annuncio ufficiale, Bethesda ha risposto regalando una copia gratuita del gioco rimasterizzato a tutti i membri del team di Skyblivion, definendo il loro lavoro di modding "davvero speciale".

Quelli che sembravano dei semplici attestati di stima reciproca, si sono trasformati in qualcosa di più e Bethesda ha invitato ufficialmente il team di Skyblivion nei suoi studi. I modder hanno accettato e l'incontro è stato immortalato da varie foto, pubblicate su X da @Rebelzize, del team di Skyblivion, che ha scritto: "Un enorme grazie a @BethesdaStudios per averci invitati nei loro uffici e averci fatto fare un giro. Vedere l'entusiasmo del team Bethesda per @TESRSkyblivion è stato assolutamente surreale."

Le foto mostrano il team Skyblivion insieme a vari sviluppatori di Bethesda, incluso il capo dello studio Todd Howard, e i modder impegnati in una discussione con i dev Bethesda in una delle sale riunioni dello studio.

Chiaramente Bethesda sa che molta parte del successo dei suoi giochi, quantomeno la loro sopravvivenza sul lungo periodo, nasce dalla scena dei modder. Quindi, mettersi contro un progetto di lunghissimo corso e attesissimo come Skyblivion sarebbe stato controproducente per l'immagine della compagnia. Del resto, come accaduto con Fallout: London, Howard e i suoi potrebbero trovare nuove leve proprio dentro il team di una mod così ambiziosa, la cui uscita rimane prevista per il 2025, nonostante il lancio di The Elder Scrolls IV: Oblivion (che ha avuto un enorme successo).