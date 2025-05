Uno sviluppatore di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered manda un messaggio d'amore al team di Skyblivion

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sta facendo grossi numeri, dimostrando per l'ennesima volta la forza della serie Elder Scrolls e la fame di novità. Nonostante ciò, gli sviluppatori non hanno alcun intento bellicoso nei confronti della concorrenza, soprattutto se formata da fan appassionati, come dimostrano i messaggi d'amore inviati al team di Skyblivion, colossale mod che punta a ricostruire Oblivion con il motore di Skyrim e che è praticamente pronta. Del resto l'apprezzamento è reciproco, visto che anche il team, formato per la gran parte da modder, ha espresso il suo apprezzamento per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.