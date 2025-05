Ridge Racer con Arcade Archives 2 su PS4, PS5 e Nintendo Switch 2

Annunciato in occasione del Direct dedicato a Nintendo Switch 2, Arcade Archives 2 Ridge Racer arriverà anche su PlayStation, nella fattispecie su PS4 e PS5, mentre non sono annunciate altre piattaforme, almeno per il momento.

Si tratta della trasposizione fedele della versione originale, in formato arcade, del celebre gioco di guida da parte di Namco, che si ripresenta con tutte le sue caratteristiche tradizionali sulle console moderne, completo di varie modalità di gioco e opzioni.

La data di uscita è fissata per il 5 giugno 2025, ovvero lo stesso giorno in cui verrà lanciato Nintendo Switch 2, di cui costituisce a tutti gli effetti un gioco di lancio, ma arriverà a quanto pare anche sulle piattaforme Sony, rispettando la tradizione.